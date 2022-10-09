Спостерігаємо за становленням величного клубу.
Ньюкасл — Брентфорд, Getty Images
09 жовтня 2022, 11:15
Не дивлячись на великі амбіції після придбання клубу представниками заможних верхів Саудівської Аравії, англійський Ньюкасл розпочав новий сезон із посередніх результатів, однак останніми турами все ж таки почав поступово наближатись до зони єврокубків.
Допомогли "сорокам" у цьому перемоги над Фулгемом тиждень тому (4:1) та успіх команди Едді Гау напередодні в протистоянні проти Брентфорда (5:1).
Дві перемоги в "елітному" дивізіоні за значної переваги над суперниками за кількістю забитих м’ячів для Ньюкасла є до певної міри новинкою.
Як зазначає статистичний відділ АПЛ, "сороки" не забивали чотири або більше голів у ворота опонентів у двох поспіль матчах національної першості з вересня 2001 року.
Наразі команда Гау розташовується на п’ятій сходинці в турнірній таблиці, відстаючи від лідера, Манчестер Сіті, на дев’ять очок.
Огляд матчу:
Ньюкасл — Брентфорд 5:1
Голи: Гімараес, 21, 56, Мерфі, 28, Альмірон, 82, Піннок, 90+1 (автогол) — Тоуні, 54 (з пенальті).
Ньюкасл: Поуп, Тріпп'єр (Таргетт, 84), Шер, Ботман, Берн, Бруно Гімараес (Сен-Максимен, 78), Лонгстафф, Віллок, Альмірон (Андерсон, 84), Мерфі (Жоелінтон, 66), Вілсон (Вуд, 84).
Брентфорд: Рая, Гіки (Годдос, 83), Мі (Дамсгор, 71), Айєр, Піннок, Генрі, Єнсен, Дасилва (Янельт, 46), Баптист (Оньєка, 63), Тоуні, Мбемо (Вісса, 62).
Попередження: Тоуні (45).