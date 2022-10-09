Англія

Спостерігаємо за становленням величного клубу.

Не дивлячись на великі амбіції після придбання клубу представниками заможних верхів Саудівської Аравії, англійський Ньюкасл розпочав новий сезон із посередніх результатів, однак останніми турами все ж таки почав поступово наближатись до зони єврокубків.

Допомогли "сорокам" у цьому перемоги над Фулгемом тиждень тому (4:1) та успіх команди Едді Гау напередодні в протистоянні проти Брентфорда (5:1).

Дві перемоги в "елітному" дивізіоні за значної переваги над суперниками за кількістю забитих м’ячів для Ньюкасла є до певної міри новинкою.

Як зазначає статистичний відділ АПЛ, "сороки" не забивали чотири або більше голів у ворота опонентів у двох поспіль матчах національної першості з вересня 2001 року.

Наразі команда Гау розташовується на п’ятій сходинці в турнірній таблиці, відстаючи від лідера, Манчестер Сіті, на дев’ять очок.

Огляд матчу:

Ньюкасл — Брентфорд 5:1

Голи: Гімараес, 21, 56, Мерфі, 28, Альмірон, 82, Піннок, 90+1 (автогол) — Тоуні, 54 (з пенальті).

Ньюкасл: Поуп, Тріпп'єр (Таргетт, 84), Шер, Ботман, Берн, Бруно Гімараес (Сен-Максимен, 78), Лонгстафф, Віллок, Альмірон (Андерсон, 84), Мерфі (Жоелінтон, 66), Вілсон (Вуд, 84).

Брентфорд: Рая, Гіки (Годдос, 83), Мі (Дамсгор, 71), Айєр, Піннок, Генрі, Єнсен, Дасилва (Янельт, 46), Баптист (Оньєка, 63), Тоуні, Мбемо (Вісса, 62).

Попередження: Тоуні (45).