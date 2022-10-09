Англія

Завершились два поєдинки змагання.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги завершили два поєдинки.

Вест Гем вдома змагався проти Фулгема у своєрідному дербі Лондона.

Андреас Перейра вивів гостей вперед вже на старті поєдинку після передачі від Кебано. Гол у відповідь провів Джаред Боуен на 29 хвилині, реалізувавши 11-метровий.

У другому таймі було цікаво. На 63 хвилині новачок Вест Гема Пакета віддав бездоганний пас на ще одного новобранця "гаммерс" Скамакку, який зробив рахунок на їх користь. А вже під кінець зустрічі Антоніо, який вийшов на заміну, забив третій гол.

Вест Гем — Фулгем 3:1

Голи: Боуен, 29, Скамакка, 62, Антоніо, 90+1 — Перейра, 5

Вест Гем: Фаб'янскі — Керер, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс, Боуен, Пакета (Емерсон, 84), Форнальс — Скамакка (Антоніо, 80).

Фулгем: Лено — Робінсон, Рім, Адарабіойо, Кебано (Даффі, 89) — Палінья, Г. Рід (Кейрні, 71), Б. Рід, Перейра (Онома, 77), Джеймс (Вілсон, 77) — Карлос Вінісіус.

Попередження: Г. Рід, Перейра, Керер.

Крістал Пелес у паралельному матчі грав проти Лідса.

Гості забили першими. На 10 хвилині Стрейк підібрав м'яч у штрафному та пробив низом під ліву стійку — 0:1. Але у першому таймі господарі відігрались. Заа навісив у штрафний, де був Едуар. Одсон головою спрямував м'яч у ворота.

У другому таймі господарі вийшли уперед. На 76 свій другий асист у цьому матчі зробив Заа. Аситував він на Езе — 2:1.

Крістал Пелес — Лідс 2:1

Голи: Едуар, 24, Езе, 76 — Стрейк, 10

Крістал Пелес: Гвайта — Ворд, Андерсен, Гуехі, Шлупп — Олісе (Х'юз, 85), Дукуре (Мілівоєвич, 64), Езе, Аю (Мітчелл, 65), Заа — Едуар (Матета, 86).

Лідс: Мельє — Стрейк, Купер, Кох, Крісенсен (Ейлінг, 84) — Рока (Гелхардт, 84), Адамс, Гаррісон, Родріго, Ааронсон — Бемфорд (Саммервілл, 62).

Попередження: Гуехі, Дукуре, Стрейк, Олісе, Крістенсен.