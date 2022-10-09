Англія

Подія сталася у матчі з Евертоном.

На 44 хвилині матчу десятого туру АПЛ між Евертоном та Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду забий другий гол "манкуніанців" у матчі і вивів гостей уперед.

Цей м'яч став для зіркового португальця 700-м у клубній кар'єрі. Упродовж неї Кріштіану виступав у складах Спортінга (2002-2003), Реала (2009-2018), Ювентуса (2018-2021) і вже вдруге грає за МЮ (2003-2009, 2021 — н.ч.).

Зазначимо, що на Гудісон Парк Роналду знову з'явився не зі старту. На 29 хвилині він замінив травмованого Антоні Марсьяля.

Нагадаємо, раніше Девід Бекхем обговорив можливий перехід 37-річної зірки світового футболу до Інтер Маямі у січні 2023 року.