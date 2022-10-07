Англія

Португалець може продовжити кар'єру за океаном.

Девід Бекхем, який є власником американського клубу Інтер Маямі, обговорив із нападником МЮ Кріштіану Роналду можливість переходу в команду, стверджує інсайдер Педру Алмейда.

За даними джерела, легендарний англієць має намір перетягнути португальського бомбардира до свого клубу під час зимового трансферного вікна.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай зробить все можливе для підписання Роналду. Проте бажання португальської легенди буде грати вирішальну роль.

Відзначимо, що Інтер Маямі посідає п'яте місце у турнірній таблиці Східної конференції.

Слід додати, що Роналду погано розпочав цей сезон, а у поєдинку Ліги Європи проти Омонії примудрився не реалізувати вже стовідсотковий момент.