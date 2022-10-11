Єремі Піно може скоро приєднатися до лондонського колективу.
Єремі Піно
11 жовтня 2022, 09:28
Челсі розглядає варіант із трансфером півзахисника Вільяреала Єремі Піно.
Згідно із численними повідомленнями, лондонці розглядають різні варіанти, оскільки переговори про пролонгацію контракту Мейсона Маунта зайшли в глухий кут.
Умова гравця збірної Англії на Стемфорд Брідж закінчується у 2024 році і 23-річний гравець ще не домовився про продовження з командою Грема Поттера, хоча клуб й сподівається, що йому вдасться затримати футболіста принамні до 2028 року.
Однак Піно є постійним планом на випадок непередбачених обставин для Челсі і клуб може придбати гравця навіть в тому випадку, якщо Маунт залишиться на Стемфорді.
Єремі став ключовим гравцем кастельйонців після свого дебюту у 2020 році.
19-річний футболіст провів 86 матчів в усіх турнірах під керівництвом Унаї Емері і очікується, що наступного місяця він буде включений до складу збірної Іспанії на чемпіонат світу 2022 року у Катарі, котру може залишити Луїс Енріке.