Англія

Єремі Піно може скоро приєднатися до лондонського колективу.

Челсі розглядає варіант із трансфером півзахисника Вільяреала Єремі Піно.

Згідно із численними повідомленнями, лондонці розглядають різні варіанти, оскільки переговори про пролонгацію контракту Мейсона Маунта зайшли в глухий кут.

Умова гравця збірної Англії на Стемфорд Брідж закінчується у 2024 році і 23-річний гравець ще не домовився про продовження з командою Грема Поттера, хоча клуб й сподівається, що йому вдасться затримати футболіста принамні до 2028 року.

Однак Піно є постійним планом на випадок непередбачених обставин для Челсі і клуб може придбати гравця навіть в тому випадку, якщо Маунт залишиться на Стемфорді.

Єремі став ключовим гравцем кастельйонців після свого дебюту у 2020 році.

19-річний футболіст провів 86 матчів в усіх турнірах під керівництвом Унаї Емері і очікується, що наступного місяця він буде включений до складу збірної Іспанії на чемпіонат світу 2022 року у Катарі, котру може залишити Луїс Енріке.