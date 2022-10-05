Іспанія

В Іспанії готуються до зміни на тренерському містку у збірній.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке, ймовірно, покину свою посаду після чемпіонату світу 2022 року. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

Відзначається, що контракт фахівця закінчується у грудні 2022 року, тому він може залишити роботу в збірній. Крім того, інсайдер назвав наступника Енріке. Ним стане екстренер Валенсії та Атлетіка Марселіно, який за останні місяці відхилив дві пропозиції від клубів та чекає виклику у національну збірну.

Нагадаємо, Луїс Енріке очолив "фурію роху" у кінці 2019 року. До призначення у збірну іспанець працював у Барселоні.

Додамо, що Іспанія виграла у Португалії (1:0) у вирішальному матчі за вихід у "фінал чотирьох" Ліги націй. Відео голу і огляд матчу можна подивитись за посиланням.