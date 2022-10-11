Англія

22-річний футболіст має цікавий пункт у контракті.

Опубліковано деталі про суму відступних у контракті Ерлінга Голанда з Манчестер Сіті.

The Athletic повідомляє, що в угоді норвезького форварда з 2024 року з'явиться сума відступних у розмірі 200 мільйонів євро. Ця сума поступово знижуватиметься під час контракту.

При цьому відступні працюють всім клубів, крім англійських.

До речі, клубу, який вирішить підписати Голанда, доведеться платити агентські комісії та бонуси.

За чутками, Реал спробує придбати Голанда у 2024 році.

Цього сезону Голанд забив 20 голів у 13 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.