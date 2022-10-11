Англія

Футболіст слідкує за якістю своєї їжі.

Нападник збірної Норвегії та Манчестер Сіті Ерлінг Голанд розповів, що звик їсти серця та печінку.

"Інші люди не їдять серця та печінку. Не знаю, чому. Але я, наприклад, дбаю про своє здоров'я. Найважливіше їсти тільки якісну їжу, місцеву.

Люди кажуть, що м'ясо шкідливе, але яке? Те м'ясо, яке ви їсте в McDonald's? Або від місцевої корови, яка їсть траву поряд із вами? Я їм серця та печінку", — сказав Голанд.

На екрани має вийти фільм "Голанд. Важливе рішення". Там гравець розповідає, що він їсть 6000 калорій на день. Рецепти йому дає його бітько.