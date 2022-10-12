Англія

Клубу найближчим часом не допоможуть деякі гравці.

У матчі проти Евертона, у якому Манчестер Юнайтед здобув перемогу із рахунком 2:1, форвард Антоні Мартіаль отримав чергову травму.

Зараз у лазареті клубу перебувають чотири футболісти, які найближчі матчі, вірогідно, будуть недоступні. Про це перед матчем із Омонією у Лізі Європи розповів Ерік тен Гаг.

"Мартіаль не тренувався із командою напередодні матчу проти Омонії. Поки що невідомо, на скільки він вибув, але до суботи подивимось.

Також виліковується від травм Гаррі Магвайр. Протягом довгого часу нам не допоможуть Донні ван де Бек та Аарон Ван-Біссака", — сказав тренер.

Також нідерландський фахівець зауважив, що Юнайтед буде намагатись досягти максимального результату у груповому раунді ЛЄ.

"Юнайтед бажає виграти групу у Лізі Європи. Друге місце неприйнятне для клубу. Проти Омонії зіграє найсильніший склад", — додав він.

Матч між Манчестер Юнайтед та кіпрською Омонією пройде у четвер, 13 жовтня, на Олд Траффорд. Початок гри — о 22:00 за київським часом.