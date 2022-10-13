Англія

Новий форвард буде дуже дорого коштувати німецькому чемпіону.

Переможець десяти останніх розіграшів німецької Бундесліги, мюнхенська Баварія, за підсумками цьогорічного літнього трансферного вікна залишилась без свого головного бомбардира Роберта Левандовські, який перебрався до складу каталонської Барселони.

Після цього в розташуванні "Рекордмайстера" розпочались активні пошукові роботи щодо нового не менш результативного виконавця на вістря атаки, і найбільш вірогідним кандидатом на підсилення команди Юліана Нагельсманна наразі є нападник лондонського Тоттенгема Гаррі Кейн.

Однак на заваді цьому потенційному трансферу може стати значна вартість англійського бомбардира, якого оцінюють більш ніж у 100 млн євро.

Як повідомляє регіональна преса, Баварія наразі є впевненою щодо необхідності витратити таку солідну суму, що в свою чергу автоматично оновить її трансферний рекорд за розміром виплат за одного виконавця, який до цього був встановлений захисником Лукасом Ернандесом, за якого мадридський Атлетіко свого часу отримав 80 млн євро.

Чинний контракт Кейна з Тоттенгемом завершується 2024 року, і наразі лондонський колектив працює над можливістю продовження цієї угоди.

Гаррі в цьому сезоні забив дев’ять голів та віддав дві гольові передачі за 13 матчів.