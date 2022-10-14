Англія

Футболіст отримав травму, яка може залишити його без мундіаля.

Захисник лондонського Челсі та збірної Англії Ріс Джейм ризикує пропустити чемпіонат світу-2022 через травму.

Медогляд показав, що в футболіста пошкодження коліна. І ця травма виявилась гірша, ніж передбачалося спочатку.

Невідомо, скільки займе відновлення 22-річного гравця. Лікарі ще не вирішили, чи потрібно йому хірургічне втручання та операція.

Ситуація із правими захисниками збірної Англії має турбувати тренерський штаб, адже мундіаль ризикують пропустити Кайл Вокер, Ріс Джеймс та Трент Александер-Арнольд.

Раніше повідомлялось, що Нголо Канте може не потрапити до заявки збірної Франції на ЧС-2022 через травму.