Англія

Француз змушений пропустити ще кілька тижнів.

Півзахисник лондонського Челсі Нголо Канте не зміг повноцінно відновитись після травми. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, у 31-річного француза стався рецидив травми задньої поверхні стегна, через що він змушений пропустити ще кілька тижнів.

На тлі цього Канте може не потрапити до заявки збірної Франції на майбутній ЧС-2022 у Катарі.

У нинішньому сезоні Канте провів лише два поєдинки в АПЛ. Він не з'являвся на полі із 14 серпня.