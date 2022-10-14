Англія

"Сороки" запропонують гравцю нову угоду незабаром.

Ньюкасл вважає за потрібним продовжити контракт з лідером півзахисту Бруну Гімараешом.

Поки що невідомо, на яких умовах буде запропонована бразильцю нова угода. Але головний тренер Едді Гау впевнений, що вона потрібна.

"Ми відчайдушно хочемо, щоб Бруно був тут щасливий, щоб він бачив тут довгострокове бачення.

Поки гравець бачить амбіції в клубі та прогрес у клубі, ми можемо задовольнити його потреби", — сказав наставник "сорок".

Нагадаємо, що Гімараеш перейшов у Ньюкасл узимку 2022 року з Ліона, підписавши контракт на чотири роки. Клуб виклав за нього 42,1 мільйон євро.

У цьому сезоні на рахунку хавбека 6 поєдинків в АПЛ, у яких він забив два голи та віддав один асист.