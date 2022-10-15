Англія

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В рамках 11 туру англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон здобув мінімальну перемогу над Ноттінгем Форест.

Автором єдиного голу у цьому протистоянні став Рубен Невеш, який успішно реалізував пенальті на 56-й хвилині.

Ноттінгему не вдалося реалізувати свій пенальті, який був призначений пізніше, тому не уникнув поразки і поплатився за свій передматчевий тролінг.

Огляд матчу:

Вулвергемптон - Ноттінгем 1:0

Гол: Невеш, 56 (пен.)

Вулвергемптон: Са — Хонні, Кілман, Тоті, Аіт-Нурі (Буену, 90+2) — Невеш, Моутіньо (Б. Траоре, 82), Матеус (Ходж, 90+2) — А. Траоре (Семеду, 85), Поденсе, Коста (Хван, 82).

Ноттінгем: Гендерсон — Тоффоло (Саррідж, 89), Маккенна, Кук, Вільямс — Куяте (Мангала, 70), Фройлер (Авонії, 84), Єйтс — Гіббс-Вайт, Джонсон — Денніс (Лінгард, 70).

Попередження: Денніс, Маккенна, Поденсе.

Нереалізований пенальті: Джонсон (сейв воротаря)