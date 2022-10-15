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Фулгем — Борнмут, getty images
15 жовтня 2022, 20:52
У рамках 11 туру англійської Прем'єр-ліги Фулгем зіграв внічию з Борнмутом.
Команди відправили у ворота один одного по два м'ячі, але визначити сильнішого за підсумками цього протистояння зрештою не змогли.
Огляд матчу:
Фулгем — Борнмут 2:2
Голи: Діоп, 22, Мітрович, 52 — Соланке, 2, Лерма, 29
Фулгем: Лено — Б. Рід, Діоп, Рім, Робінсон — Г. Рід (Кейрні, 46), Палінья, Джеймс (Вілліан, 46), Перейра (Вінісіус), Кебано (Вілсон, 62) — Мітрович.
Борнмут: Нето — Сміт, Сенесі, Мефам, Фредерікс — Таверньє (Ентоні, 74), Лерма, Кук, Крісті (Стейсі, 89) — Соланке (Мур, 89), Біллінг (Земура, 81).
Попередження: Б. Рід, Рім.