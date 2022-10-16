Футболіст залишається під домашнім арештом та чекає на суд.
Мейсон Грінвуд. Getty Images
16 жовтня 2022, 00:26
У січні 2022 року нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Мейсон Грінвуд був заарештований у підозрі про насилля своєї дівчини.
Зараз футболіста офіційно звинуватили у примусовій поведінці та нападі, що спричинило тілесні ушкодження його дівчині.
Манчестер Юнайтед вирішив прокоментувати звинувачення на адресу футболіста, але нічого нового у цьому не було.
"Манчестер Юнайтед зазначає, що прокуратура висунула проти Мейсона Грінвуда кримінальні звинувачення. Він залишається відстороненим клубом до результатів судового процесу", — написано у заяві клубу.
Раніше повідомлялось, що Грінвуд порушив умови звільнення під заставу, через що його заарештували.