Англія

Футболіст залишається під домашнім арештом та чекає на суд.

У січні 2022 року нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Мейсон Грінвуд був заарештований у підозрі про насилля своєї дівчини.

Зараз футболіста офіційно звинуватили у примусовій поведінці та нападі, що спричинило тілесні ушкодження його дівчині.

Манчестер Юнайтед вирішив прокоментувати звинувачення на адресу футболіста, але нічого нового у цьому не було.

"Манчестер Юнайтед зазначає, що прокуратура висунула проти Мейсона Грінвуда кримінальні звинувачення. Він залишається відстороненим клубом до результатів судового процесу", — написано у заяві клубу.

Раніше повідомлялось, що Грінвуд порушив умови звільнення під заставу, через що його заарештували.