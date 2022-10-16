Англія

Цього разу обійдеться лише спортивним аспектом протистояння двох потужних колективів.

У рамках одинадцятого туру англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на стадіоні Енфілд прийме Манчестер Сіті.

Підопічні Хосепа Гвардіоли у цьому сезоні ще не програвали на внутрішній арені, а на міжнародній уже встигли забезпечити собі вихід до наступного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Футболісти Юргена Клоппа, у свою чергу, розпочали сезон не з тієї ноги, тож наразі перебувають аж на 11 місці в турнірній таблиці, маючи лише 10 здобутих балів у власному активі.

Посеред тижня Ліверпуль учинив розгром на полі шотландського Рейнджерса (7:1), тоді як Манчестер Сіті не відзначались голами в грі проти датського Копенгагена (0:0).

Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль — Манчестер Сіті

Букмекери не вірять у Ліверпуль, даючи на перемогу мерсісайдців показник 3,55. На перемогу Сіті, у свою чергу, пропонується коефіцієнт 1,93, а на нічийний результат — 4,20.

Матч Ліверпуль — Манчестер Сіті відбудеться 16 жовтня о 18:30. Гру розсудить Ентоні Тейлор.