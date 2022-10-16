Англія

Італійський хавбек бразильського походження очікує, що лондонці запропонують йому новий контракт.

Поточний контракт центрального півзахисника Жоржіньйо з лондонським Челсі спливає влітку 2023 року, і, як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, гравець сподівається його продовжити.

За інформацією джерела, каталонська Барселона виявляє інтерес до 30-річного італійця і вже зв'язалася з його з агентом на випадок, якщо той залишить стан "синіх" на правах вільного агента наприкінці цього сезону.

Однак пріоритетом Жоржиньйо залишається продовження угоди з Челсі, тому наразі він очікує на пропозицію від свого нинішнього клубу.

У поточному сезоні Жоржиньйо провів 12 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, у яких забив два м'ячі.