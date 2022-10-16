Англія

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У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушив у гості до Лідса, де зумів здобути непросту перемогу з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола в цій зустрічі став Букайо Сака після передачі Мартіна Едегора, тоді як команда Джессі Марша змарнила безліч можливостей забити.

Огляд матчу:

Лідс Юнайтед — Арсенал 0:1

Гол: Сака, 35

Лідс: Мельє, Крістенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока (Самервілл , 84), Адамс, Гаррісон (Кліх , 75), Ааронсон , Родріго (Бемфорд, 46), Сіністерра (Гелхардт , 89).

Арсенал: Рамсдейл, Вайт (Тірні, 76), Габріел, Саліба , Томіясу, Джака, Парті, Едегор (Фабіу Вієйра , 73), Сака (Голдінг, 82), Габріел Жезус (Нкетіа, 82 ) .

Попередження: Саліба, Габріел

На 63-й хвилині Бемфорд не реалізував пенальті.