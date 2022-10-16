До вашої уваги огляд центрального матчу чемпіонату Англії.
Ліверпуль - Манчестер Сіті, Getty Images
16 жовтня 2022, 21:59
У рамках одинадцятого туру чемпіонату Англії Ліверпуль на своєму полі приймав Манчестер Сіті.
Гол Мохамеда Салаха став єдиним у матчі, тим самим принісши Ліверпулю три очки.
Огляд матчу:
Ліверпуль - Манчестер Сіті 1:0
Гол: Салах, 76.
Ліверпуль: Аліссон – Мілнер, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо (Гендерсон, 73), Тіаго – Елліотт (Карвальо, 73), Салах (Александер-Арнольд, 90), Жота (Цимікас, 90+9) – Фірміно (Нуньєс, 72).
Манчестер Сіті: Едерсон – Аке, Діаш, Аканжі, Канселу – Гюндоган (Альварес, 89), Родрі, Де Брюйне – Фоден, Голанд, Сілва.
Попередження: Фабіньо, Тіаго, Жота – Аканжі.