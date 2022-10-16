Англія

Німецький фахівець прокоментував результат проти "міщан".

У рамках одинадцятого туру чемпіонату Англії Ліверпуль здобув мінімальну перемогу над Манчестер Сіті.

"Результат — ідеальний. Гра — дуже хороша, інтенсивність була приголомшливою.

Ми оборонялися на неймовірно високому рівні 99 хвилин. У суперника виникали моменти, але особливо у своєму штрафному майданчику ми були дуже хороші.

Цей результат має велике значення для нас. У Манчестер Сіті не виходило створювати контратаки, у нас таких ситуацій було три", — наводить слова Юргена Клоппа ВВС.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Сіті.