Німецький фахівець прокоментував результат проти "міщан".
Юрген Клопп, Getty Images
16 жовтня 2022, 22:59
У рамках одинадцятого туру чемпіонату Англії Ліверпуль здобув мінімальну перемогу над Манчестер Сіті.
"Результат — ідеальний. Гра — дуже хороша, інтенсивність була приголомшливою.
Ми оборонялися на неймовірно високому рівні 99 хвилин. У суперника виникали моменти, але особливо у своєму штрафному майданчику ми були дуже хороші.
Цей результат має велике значення для нас. У Манчестер Сіті не виходило створювати контратаки, у нас таких ситуацій було три", — наводить слова Юргена Клоппа ВВС.
На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Сіті.