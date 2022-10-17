Англія

"Містяни" обійшли мадридський Реал.

Манчестер Сіті під час церемонії Золотий м'яч-2022 отримав нагороду найкращому клубу року.

На папері фаворитом на трофей вважався мадридський Реал, проте команда Карло Анчелотті навіть не потрапила на другу сходинку.

Реал, окрім Манчестер Сіті, також випередив Ліверпуль.

Приз отримали технічний директор Чікі Бегірістайн та Кевін Де Брюйне.

Нагадаємо, що голкіпер Реала Тібо Куртуа під час церемонії Золотий м'яч-2022 отримав Трофей Яшина, який вручають найкращому голкіперу року.