Англія

Завершився матч АПЛ.

Брайтон в рамках поєдинку дванадцятого туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Ноттінгем та зіграв внічию.

Команди так і не змогли відкрити рахунок за дев'яносто хвилин ігрового часу та поділили набрані бали.

Брайтон — Ноттінгем 0:0

Брайтон: Санчес – Данк, Вебстер, Велтман – Гросс (Ундав, 85), Лаллана (Лемпті, 64), Марч, Мак Аллістер, Кайседо – Велбек, Троссард.

Ноттінгем Форест: Хендерсон — Ор'є (Тоффоло, 69; Б'янкон, 86), Кук, Маккенна, Вільямс — Фройлер, Мангаля (Куят, 61) — Йейтс, Лінгард (Уоррелл, 86), Гіббс - Джонсон (Авонії, 86).