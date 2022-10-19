Завершився матч АПЛ.
Крістал Пелас - Вулвергемптон, getty images
19 жовтня 2022, 00:30
Крістал Пелас в рамках поєдинку дванадцятого туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Вулвергемптон.
Господарі поля пропустили в середині першої половини гри, проте змогли перевернути хід поєдинку, забивши двічі.
Після поразки "волки" залишились в близькості до зони вильоту.
Крістал Пелас — Вулвергемптон 2:1
Голи: Езе, 47, Заха, 70 — А. Траоре, 31
Крістал Пелас: Гуаїта – Уорд, Андерсен, Гехі, Мітчелл – Шлупп, Езе (Рідевалд, 90), Дукуре – Олісі (Айю, 80), Заа, Едуар (Матета, 81).
Вулвергемптон: Жозе Са — Семеду, Коллінз, Кілмен, Буено — Поденсе, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (Ходж, 58), Траоре (Моутіньо, 58) — Дієго Коста (Хван Хі Чхан, 75), Траоре (Гедеш, 58).