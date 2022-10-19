Голландець поділився думками стосовно невідбувшогося трансфера до Юнайтед.
Коді Гакпо
19 жовтня 2022, 13:34
Коді Гакпо розповів про те, що розмовляв з Еріком тен Гагом щодо переїзду до Манчестер Юнайтед.
"Я був близький до того, щоб залишити ПСВ. Я кілька разів розмовляв з Еріком тен Гагом у Манчестер Юнайтед, проте зрештою угода не відбулася.
Мені було дуже шкода. Манчестер Юнайтед — один із найбільших клубів у світі".
Наразі голландець зробив в усіх турнірах за ПСВ 13+11 цього сезону.
Нагадаємо, шо манкуніанці не полишили надії підписати гравця у майбутньому.