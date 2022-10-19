Англія

Голландець поділився думками стосовно невідбувшогося трансфера до Юнайтед.

Коді Гакпо розповів про те, що розмовляв з Еріком тен Гагом щодо переїзду до Манчестер Юнайтед.

"Я був близький до того, щоб залишити ПСВ. Я кілька разів розмовляв з Еріком тен Гагом у Манчестер Юнайтед, проте зрештою угода не відбулася.

Мені було дуже шкода. Манчестер Юнайтед — один із найбільших клубів у світі".

Наразі голландець зробив в усіх турнірах за ПСВ 13+11 цього сезону.

Нагадаємо, шо манкуніанці не полишили надії підписати гравця у майбутньому.