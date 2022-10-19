Англія

Колишній тренер Шахтаря поділився думками щодо невдалих поєдинків нового клубу.

Колишній головний тренер Шахтаря Роберто де Дзербі відповів на питання стосовно невдалих результатів Брайтона у чемпіонаті.

Нагадаємо, що минулої п'ятниці "чайки" поступилися Брентфорду.

"Мені дуже сподобався виступ. Мені шкода за тільки результат", — сказав Де Дзербі, який набрав два очки з 12 можливих на чолі тренера симпатичної команди.

"Ті самі слова я говорю гравцям. Я кажу "дякую" гравцям, тому що вони зіграли фантастичну гру".

"Добре, ми повинні покращити футбол у завершальній фазі атак і працювати. Але більше нічого сказати не можу".

"Я пробув п'ять днів на війні в Україні і не боюся тиску. Зазвичай мені шкода результату, тому що здобути в чотирьох іграх лише два очки – це мало".

Після відходу Грема Поттера клуб лише спускається донизу.