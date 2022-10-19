Колишній тренер Шахтаря поділився думками щодо невдалих поєдинків нового клубу.
Роберто де Дзербі
19 жовтня 2022, 15:24
Колишній головний тренер Шахтаря Роберто де Дзербі відповів на питання стосовно невдалих результатів Брайтона у чемпіонаті.
Нагадаємо, що минулої п'ятниці "чайки" поступилися Брентфорду.
"Мені дуже сподобався виступ. Мені шкода за тільки результат", — сказав Де Дзербі, який набрав два очки з 12 можливих на чолі тренера симпатичної команди.
"Ті самі слова я говорю гравцям. Я кажу "дякую" гравцям, тому що вони зіграли фантастичну гру".
"Добре, ми повинні покращити футбол у завершальній фазі атак і працювати. Але більше нічого сказати не можу".
"Я пробув п'ять днів на війні в Україні і не боюся тиску. Зазвичай мені шкода результату, тому що здобути в чотирьох іграх лише два очки – це мало".
Після відходу Грема Поттера клуб лише спускається донизу.