Англія

Команда Де Дзербі не змогла набрати бали.

Брайтон Роберто Де Дзербі в рамках поєдинку одинадцятого туру чемпіонату Англії відправився у гості до Брентфорда та поступився.

Господарі поля відкрили рахунок зусиллями Тоуні в середині першого тайму, а в середині другої половини гри той же Тоуні встановив остаточний рахунок.

В кінцівці першого тайму між тренерами команд сталася сутичка, за результатами якої попередження отримали Де Дзербі та Франк.

Брентфорд — Брайтон 2:0

Голи: Тоуні, 27, 64

Брентфорд: Райя — Айєр, Мі, Піннок, Генрі (Годдос, 87) — Єнсен (Дасилва, 80), Янельт, Оньєка (Баптист, 71) — Тоуні, Вісса (Роерслев, 71), Мбемо (Канос, 80).

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Вебстер, Еступіньян (Мітома, 46) — Марч, Мак Аллістер, Кайседо, Гросс (Лаллана, 68) — Велбек, Троссард (Ундав, 69).