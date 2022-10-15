Команда Де Дзербі не змогла набрати бали.
Брентфорд - Брайтон, getty images
15 жовтня 2022, 00:10
Брайтон Роберто Де Дзербі в рамках поєдинку одинадцятого туру чемпіонату Англії відправився у гості до Брентфорда та поступився.
Господарі поля відкрили рахунок зусиллями Тоуні в середині першого тайму, а в середині другої половини гри той же Тоуні встановив остаточний рахунок.
В кінцівці першого тайму між тренерами команд сталася сутичка, за результатами якої попередження отримали Де Дзербі та Франк.
Брентфорд — Брайтон 2:0
Голи: Тоуні, 27, 64
Брентфорд: Райя — Айєр, Мі, Піннок, Генрі (Годдос, 87) — Єнсен (Дасилва, 80), Янельт, Оньєка (Баптист, 71) — Тоуні, Вісса (Роерслев, 71), Мбемо (Канос, 80).
Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Вебстер, Еступіньян (Мітома, 46) — Марч, Мак Аллістер, Кайседо, Гросс (Лаллана, 68) — Велбек, Троссард (Ундав, 69).