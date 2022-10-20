Англія

Команда українця програла на виїзді.

У рамках 12 раунду англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл на Сент-Джеймс Парк переграв Евертон з рахунком 1:0.

Експерти з WhoScored вважають, що найкращим футболістом зустрічі став захисник господарів Кіран Тріпп'єр. Його гру оцінили у 7,9.

Український захисник Віталій Миколенко отримав одну з найнижчих оцінок у своїй команді — 6,1. Гірший бал в Домініка Калверта-Льюїна — 5,6, Алекса Івобі — 5,8 та Ніла Мопе, який вийшов на заміну — 6,0.

Для Віталія Миколенка ця гра стала 11 у стартовому складі "ірисок" у цьому сезоні АПЛ. На його рахунку 2 жовтих картки.