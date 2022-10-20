Англія

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Посеред робочого тижня в англійській Прем’єр-лізі знайшли трохи часу задля проведення поєдинку з гучною афішою на Олд Траффорд, у рамках якого Манчестер Юнайтед зустрічався з лондонським Тоттенгемом (2:0).

Команда Еріка тен Гага відчайдушно намагалась розчавити захист суперників ще в першому таймі, тому вбік воріт Льоріса відбулось аж 19 ударів, проте жоден із них не опинився в підсумку в сітці.

Натомість, уже одразу після перерви, бразильський півзахисник Фред відкрив рахунок у матчі, а посеред другого тайму його досягнення власним влучним пострілом розвив Бруну Фернандеш.

У підсумку, господарі святкували черговий успіх на власному полі.

Огляд матчу:

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 2:0

Голи: Фред, 47, Фернандеш, 69.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Мартінес, Варан, Далот — Фред, Каземіро (Еріксен, 87) — Санчо (Еланга, 87), Фернандеш, Антоні (Мактоміней, 76) — Рашфорд.

Тоттенгем: Льоріс — Девіс, Даєр (Санчес, 82), Ромеро — Перішич (Спенс, 89), Хейб'єрг, Біссума (Лукас Моура, 82), Бентанкур (Скіпп, 89), Доерті (Сессеньйон, 82) — Кейн, Сон.

Попередження: Каземіро.