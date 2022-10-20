Англія

Команда Еріка Тен Гага піднялася на п'яте місце в АПЛ.

Манчестер Юнайтед у матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв лондонський Тоттенгем із рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли на 47 хвилині результативним ударом відзначився Фред після передачі Джейдона Санчо.

Потім у середині другого тайму "червоні дияволи" подвоїли перевагу у рахунку зусиллями Бруну Фернандеша.

Тоттенгем намагався чимось відповісти, але небезпечних моментів біля воріт Давіда Де Хеа було відверто мало, особливо для того, щоб виправити ситуацію на табло.

Після 11 ігор у Тоттенгема 23 очки та третє місце в АПЛ, а у МЮ 19 балів після 10 матчів та п'ятий рядок.

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 2:0

Голи: Фред, 47, Фернандеш, 69.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Мартінес, Варан, Далот — Фред, Каземіро (Еріксен, 87) — Санчо (Еланга, 87), Фернандеш, Антоні (Мактоміней, 76) — Рашфорд.

Тоттенгем: Льоріс — Девіс, Даєр (Санчес, 82), Ромеро — Перішич (Спенс, 89), Хейб'єрг, Біссума (Лукас Моура, 82), Бентанкур (Скіпп, 89), Доерті (Сессеньйон, 82) — Кейн, Сон.

Попередження: Каземіро.