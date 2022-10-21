Англія

Фахівець отримав пропозицію, але відповів відмовою.

Напередодні, після ряду невтішних результатів в АПЛ, керівництво Астон Вілли вирішило відправити у відставку головного тренера Стівена Джеррарда.

Клуб вже почав зв'язуватись з потенційними кандидатами на вакантне місце. Колишній тренер Челсі Томас Тухель був серед бажаних варіантів, але той відмовився.

Відповіли відмовою також і головний тренер Вільярреала Унай Емері та колишній коуч ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

Зараз кандидатами залишаються керманич Спортінга з Ліссабона Рубен Аморім та Томас Франк, який очолює Брентфорд.

Астон Вілла після 11 турів займає 17 месце в турнірній таблиці чемпіонату з 9 набраними балами. Позаду них лише Вулвергемптон, Лестер та Ноттінгем Форест.