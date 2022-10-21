Англія

Легендарний екс-футболіст втратив роботу тренера "вілланів".

У четвер, 20 жовтня, у матчі 12 туру АПЛ, бірмінгемська Астон Вілла на виїзді поступилася лондонському Фулгему — 0:3. Після гри керівництво "вілланів" прийняло рішення звільнити головного тренера команди Стівена Джеррарда.

"Футбольний клуб Астон Вілла може підтвердити, що головний тренер Стівен Джеррард негайно залишив клуб.

Представник клубу сказав: "Ми хотіли би подякувати Стівену за його наполегливу роботу та відданість і побажати йому успіхів у майбутньому" — пишеться у заяві на офіційному сайті "левів".

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect. — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 20, 2022

Нагадаємо, легендарний хавбек Ліверпуля очолив бірмінгемців у листопаді минулого року після успішного досвіду роботи з шотландським Рейнджерс, змінивши на посаді Дана Сміта. Тоді Джеррарду вдалося трошки витягнути Астон Віллу з дна турнірної таблиці — за підсумками чемпіонату вона фінішувала чотирнадцятою.

Станом на зараз справи "вілланів" вельми кепські — 9 очок, 17 місце і всього 2 перемоги та 3 нічиї в 11 матчах чемпіонату. Стільки ж, скільки і Астон Вілла, має Вулвергемптон, який перебуває у зоні вильоту.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що легендарного екс-хавбека у бірмінгемському клубі замінить Маурісіо Почеттіно.