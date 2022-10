У четвер, 20 жовтня, у матчі 12 туру АПЛ, бірмінгемська Астон Вілла на виїзді поступилася лондонському Фулгему — 0:3. Після гри керівництво "вілланів" прийняло рішення звільнити головного тренера команди Стівена Джеррарда.

"Футбольний клуб Астон Вілла може підтвердити, що головний тренер Стівен Джеррард негайно залишив клуб.

Представник клубу сказав: "Ми хотіли би подякувати Стівену за його наполегливу роботу та відданість і побажати йому успіхів у майбутньому" — пишеться у заяві на офіційному сайті "левів".

