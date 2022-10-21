Англія

Фахівець поспілкувався із пресою.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг напередодні матчу проти Челсі в АПЛ відповів на запитання журналістів.

"В усіх є питання про Роналду, але давайте про матч проти Челсі. Ми маємо велику гру напередодні. Я, гравці та штаб зосереджені на ній. Ми повинні виграти цей матч, ми повинні сконцентруватися, щоб грати у наш найкращий футбол. Я думаю, що концентрація є частиною топ-футболу. Весь цей гомін, чутки. Ви повинні зосередитись".

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"Для мене гра на виїзді ніколи не була проблемою. Поле такого ж розміру, склад 11 на 11 є суддя, і ми завжди отримуємо велику підтримку від наших уболівальників. Ми почуваємось сильними. Знову граємо проти Грема Поттера. Цей матч не має нічого спільного з тим матчем проти Брайтона. Це інша команда, інша гра. Ми просунулися далі.

Тепер я знаю про нього більше. Це не битва між менеджерами. Грати на Олд Траффорд із нашими вболівальниками за спиною – це приголомшливо. Чудовий досвід. Суперники не люблять приїжджати на Олд Траффорд… Але я люблю грати і на виїзді. Стадіони у Прем'єр-лізі просто фантастичні", — сказав тен Гаг.