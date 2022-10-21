Англія

Футболіст ще не відновився після травми.

У рамках 13 раунду англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі вдома зіграє проти Манчестер Юнайтед.

Як повідомив головний тренер гостей Ерік тен Гаг, команді не допоможе Антоні Марсьяль у матчі із Челсі.

Форвард, який травмувався у матчі проти Евертона в АПЛ, ще не відновився і буде недоступний протягом невизначеного часу.

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До цього Марсьяль зіграв чотири матчі за Юнайтед в усіх змаганнях у цьому сезону. На його рахунку три голи.

Матч між Челсі та Манчестер Юнайтед пройде у Лондоні на Стемфорд Брідж у субботу, 22 жовтня. Початок гри — о 19:30.