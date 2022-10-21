Англія

Португалець не проти перейти в іспанський клуб.

Півзахисник Вулвергемптона Рубен Невеш заявив, що бачить себе у Барселону у майбутньому.

"Якщо ви запитаєте в цілому, усі гравці хочуть грати за Барсу! Це один із найкращих клубів у світі. Для мене велика честь бути пов’язаним із цією командою.

Хто б не хотів грати за Барселону? Це нормально", — цитує португальського хавбека Фабріціо Романо.

У сезоні-2021/22 португальський хавбек записав в свій актив чотири голи та два асисти у 33 матчах АПЛ. У цьому році він зіграв 11 поєдинків та забив два голи.

Раніше повідомлялось, що Барселона спробує підписати Невеша влітку 2023 року.