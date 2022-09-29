Іспанія

"Синьо-гранатові" працюють над посиленням складу.

Барселона чудово провела минуле літнє трансферне вікно, проте не збирається на цьому зупинятися.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" влітку наступного року хоче домовитися про трансфер Рубена Невеша з Вулвергемптона.

У сезоні-2021/22 португальський хавбек записав в свій актив чотири голи та два асисти у 33 матчах АПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона полює за черговим талановитим юнаком із Лас-Пальмаса.