"Синьо-гранатові" працюють над посиленням складу.
Рубен Невеш, getty images
29 вересня 2022, 21:56
Барселона чудово провела минуле літнє трансферне вікно, проте не збирається на цьому зупинятися.
Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" влітку наступного року хоче домовитися про трансфер Рубена Невеша з Вулвергемптона.
У сезоні-2021/22 португальський хавбек записав в свій актив чотири голи та два асисти у 33 матчах АПЛ.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона полює за черговим талановитим юнаком із Лас-Пальмаса.