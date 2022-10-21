Англія

Англійські клуби шукають посилення складу.

Нападник Вільярреала Арнаут Данжума успішними виступами привернув увагу двох англійських клубів.

Як повідомляє портал Calciomercatoweb, йдеться про Челсі та Ньюкасл, які готові зробити пропозицію вже у січні.

Данжума зіграв у сезоні-2021/22 за "жовту субмарину" 34 матчі у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, у яких забив 16 голів та віддав чотини асисти.

Нагадаємо, влітку повідомлялось, що нідерландський гравець був дуже близький до того, щоб перейти в Вест Гем.