Англійські клуби шукають посилення складу.
Арнаут Данжума, getty images
21 жовтня 2022, 22:35
Нападник Вільярреала Арнаут Данжума успішними виступами привернув увагу двох англійських клубів.
Як повідомляє портал Calciomercatoweb, йдеться про Челсі та Ньюкасл, які готові зробити пропозицію вже у січні.
Данжума зіграв у сезоні-2021/22 за "жовту субмарину" 34 матчі у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, у яких забив 16 голів та віддав чотини асисти.
Нагадаємо, влітку повідомлялось, що нідерландський гравець був дуже близький до того, щоб перейти в Вест Гем.