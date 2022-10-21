Англія

Захисник фанатів від футболу свого співвітчизника.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес заявив, що у дитинстві його кумиром був співвітчизник Габріель Хайнце.

"Ви здивуєтесь, але Габріель Хайце – мій кумир з дитинства. Він мені дійсно подобається. Подобається, як він грав, дуже агресивно, з гарним настроєм у єдиноборствах. Кожен матч був для нього як фінал. Топ-гравець.

Беру з нього приклад постійно. Я намагаюся грати, як він, віддаватись у кожному матчі. Ми трохи різні, але мені подобається його менталітет — переможця", — сказав Мартінес.

Незважаючи на свої габарити, а Лісандро Мартінес найнижчий центральний захисник АПЛ , він дійсно нагадує Хайнце агресивною, але продуманою грою.

Нагадаємо, що Хайнце також виступав за Юнайтед. З 2004 по 2007 рік він зіграв 83 поєдинки.