Захисник фанатів від футболу свого співвітчизника.
Лісандро Мартінес, Getty Images
21 жовтня 2022, 22:57
Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес заявив, що у дитинстві його кумиром був співвітчизник Габріель Хайнце.
"Ви здивуєтесь, але Габріель Хайце – мій кумир з дитинства. Він мені дійсно подобається. Подобається, як він грав, дуже агресивно, з гарним настроєм у єдиноборствах. Кожен матч був для нього як фінал. Топ-гравець.
Беру з нього приклад постійно. Я намагаюся грати, як він, віддаватись у кожному матчі. Ми трохи різні, але мені подобається його менталітет — переможця", — сказав Мартінес.
Нагадаємо, що Хайнце також виступав за Юнайтед. З 2004 по 2007 рік він зіграв 83 поєдинки.