Англія

Колишній керманич Астон Вілли прокоментував власне звільнення.

На початку листопада 2021 року англійський спеціаліст Стівен Джеррард підхопив управління бірмінгемською Астон Віллою у важкі для клубу часи, після чого залишив за ним місце в "елітній" першості країни.

Однак цього футбольного року результати команди продовжували залишатись невтішним, і зрештою керманич мав залишити власну посаду на тлі двох перемог за два місяці після офіційного старту сезону.

Джеррард витримав павзу після свого звільнення, після чого звернувся до фанатів "левів" через соціальні мережі.

"Я хотів би подякувати всім, хто пов’язаний із футбольним клубом Астон Вілла, за підтримку, надану мені під час мого перебування в клубі. Я особисто хотів би подякувати раді директорів, гравцям і всьому персоналу за їх наполегливу роботу.

Для вболівальників прикро, що врешті-решт нам не вдалось отримати гідного результату від нашої роботи, але я перед вами в боргу за те, як ви прийняли мене у свій клуб і продовжували підштовхувати команду у важкі часи.

Астон Вілла — клуб з особливою історією, я дуже хотів повернути ці пам’ятні досягнення, але, на жаль, цього не сталося. Я бажаю всім у клубі всього найкращого в майбутньому", — ідеться в заяві англійського фахівця.

Нагадаємо, що під керівництвом Стівена Джеррарда бірмінгемська Астон Вілла відіграла 40 матчів, здобуваючи в середньому по 1,18 очок за гру.