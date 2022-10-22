Англія

Іспанський керманич прокоментував важкий період у сезоні.

Оскільки до офіційного старту чемпіонату світу-2022 в Катарі залишається дуже мало часу, футболісти, які мріють потрапити бодай до остаточних заявок своїх національних команд на цей турнір, намагаються якомога обережніше поводити себе на полі під час клубного сезону, який і досі триває менш аніж за місяць до початку міжнародного турніру.

Однак, певна річ, не кожному з головних тренерів команд до вподоби, коли його підопічні не викладаються на максимум власних можливостей.

Зокрема керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола наголосив на цьому питанні під час своєї останньої прес-конференції.

"Якщо я бодай почую, що хтось із моїх гравців зараз думаю про чемпіонат світу та береже себе, він не буде грати. У мене дуже гарних нюх на це. У тактиці, ні, я не дуже вправний. Проте нюх маю гарний.

Ці гравці просто не будуть грати. Бо якщо вони не думають про гру, вони мають більший ризик травмуватись. Коли ти перебуваєш у фокусі на гру, ти ніколи не травмуєшся. Якщо ж ти розбовтаний зайвими думками, це неодмінно станеться.

Так, я знаю про ці перестороги гравців, але Брайтон для мене не менш важливий, як для клубного тренера. Гравці також мають це зрозуміти. Нагадаю, що їх узагалі можуть не викликати до збірних, а вони при цьому пожертвують результатами команди.

Саме тому вони мають бути сфокусовані на кожній новій грі. Гратимуть добре на клубному рівні — будуть у Катарі. У іншому випадку — хтось поїде замість них", — заявив іспанський керманич.

Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті — Брайтон відбудеться 22 жовтня, о 17:00.