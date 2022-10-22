Турок може перебратися до АПЛ.
Хакан Чалханоглу, getty images
22 жовтня 2022, 18:29
Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу привернув увагу двох клубів з чемпіонату Англії.
Як стверджується видання Calciomercatoweb, у турецькому футболісті зацікавлені Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.
У поточному сезоні Хакан Чалханоглу відіграв 13 матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, що Інтер хоче продовжити контракт із Чалханоглу, адже його поточна угода стікає вже влітку 2024 року.