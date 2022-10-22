Англія

Турок може перебратися до АПЛ.

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу привернув увагу двох клубів з чемпіонату Англії.

Як стверджується видання Calciomercatoweb, у турецькому футболісті зацікавлені Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.

У поточному сезоні Хакан Чалханоглу відіграв 13 матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що Інтер хоче продовжити контракт із Чалханоглу, адже його поточна угода стікає вже влітку 2024 року.