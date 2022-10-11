Італія

Нинішня угода турка з "нерадзуррі" спливає влітку 2024-го року.

Відомий італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив про бажання Інтера продовжити контракт із 28-річним центральним хавбеком Хаканом Чалханоглу. Також інсайдер поділився цікавими деталями нинішньої угоди футболіста з клубом.

"Інтер має на меті продовжити контракт Хакана Чалханоглу, який закінчується у 2024 році. У "нерадзуррі" є можливість продовжити контракт до 2025 року, навіть якщо турецький гравець захоче продовжити його на більше років. Останніми днями його агент був у Мілані, щоб показати свої наміри" — підсумував Скіра.

Нагадаємо, минулого тижня гол Чалханоглу приміс міланцям перемогу над Барселоною (1:0). Всього у нинішньому сезоні Хакан провів 11 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 1 гольову передачу.

