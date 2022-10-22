Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед.

Лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед на полі Стемфорд Бридж зіграють центральний матч 13 туру англійської Прем'єр-ліги.

Грем Поттер, після нічиєї проти Брентфорда (0:0), залучив до стартового складу Тіаго Сілву в трійку центральних захисників, тоді як Аспілікуета та Чілвелл розташуються на флангах, а в центрі поля Жоржиньйо зіграє в парі з Лофтус-Чіком. Стерлінг долучиться до пари під нападником Обамеянгом разом із Маунтом.

Ерік тен Гаг, на тлі перемоги над лондонським Тоттенгемом (2:0), зажадав використати з перших хвилин Еріксена в опорній зоні разом із Каземіро.

Челсі: Аррісабалага — Чалоба, Сілва, Кукурелья — Аспілікуета, Лофтус-Чік, Жоржиньйо, Чілвелл — Маунт, Стерлінг — Обамеянг.

Запасні: Менді, Ковачич, Пулишич, Закарія, Зієх, Галлагер, Гаверц, Чуквуемека, Броя.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен — Антоні, Фернандеш, Санчо — Рашфорд.

Запасні: Гітон, Лінделеф, Маласія, Фред, Пельїстрі, Мактоміней, Гарначо, Ікбал, Еланга.



Гра Челсі — Манчестер Юнайтед почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.