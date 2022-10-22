У рамках поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Англії Манчестер Сіті приймав на своєму полі Брайтон і здобув перемогу.

Три очки команді Хосепа Гвардіоли приніс дубль Ерлінга Голанда та гол Де Брюйне. Гості змогли відповісти лише влучним ударом Троссара.

Манчестер Сіті - Брайтон 3:1

Голи: Голанд, 22, 43, Де Брюйне, 75 — Троссар, 53

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Лапорт, Рубен Діаш, Жоау Канселу — де Брюйне, Бернарду Сілва, Родрі — Гриліш (Палмер, 77), Марез (Фоден, 62), Холанд (Альварес, 80).

Брайтон: Санчес — Данк, Уебстер, Велтман (Еступіньян, 66) — Марч, Гросс (Сармієнто, 87), Мак Аллістер (Гілмор, 87), Кайседо, Лаллана (Лемпті, 46) — Велбек (Ундав, 79), Троссар

Евертон, своєю чергою, приймав на своєму полі Крістал Пелас і здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Голами відзначилися Калверт-Льюїн, Гордон та Макніл.

Евертон — Кристал Пелас 3:0

Голи: Калверт-Льюїн, 11, Гордон, 63, Макніл, 84

Евертон: Пікфорд — Коулмен, Тарковські, Коуді, Миколенко — Гуйє (Девіс, 86), Грей (Макнил, 73), Онана (Гарнер, 78), Івобі — Келверт-Льюїн (Мопе, 78), Гордон (Дукуре, 86) .

Кристал Пелас: Гуаїта — Уорд, Андерсен, Гехі, Мітчелл — Олісі (Матета, 62), Миливоєвич (Шлупп, 62), Езе, Айю (Ебіовей, 75) — Едуар, Заа.