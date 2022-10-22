Англія

Команди Грема Поттера та Еріка тен Гага нагадали собі про голи тільки під завершення основного часу.

Багато матчів у цьому сезоні в рамках англійської Прем’єр-ліги була потреба переносити через геть різні причини, що в підсумку призвело до того, що на момент початку тринадцятого туру жодна з команд не зіграла й дванадцять поєдинків. Утім, жодних потреб у зміні початкової дати центральної зустрічі цього вікенду на Стемфорд Бридж не було жодної потреби, тож лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед радо виходили на футбольне поле в черговому епізоді особистих непримиренних протистоянь.

Цього разу матч між цими командами мав ще й неабияке турнірне значення, бо Юнайтед на Челсі розміщувались на сусідніх позиціях турнірній таблиці з переважанням "синіх" на один бал. Підопічні Грема Поттера, окрім цього, мали також і моральну перевагу над своїми суперниками, бо під керівництвом нового головного тренера були непереможними, тоді як кожний черговий матч футболістів Еріка тен Гага дарує нідерландському фахівцеві то радісні, то геть сумні емоції. Цього разу він, певна річ, знову розраховував на успіх, бо тільки Манчестер Сіті з топ-суперників до цього не підкорявся "Червоним дияволам".

Якщо глядачі хотіли побачити від звітного матчу великої кількості забитих м’ячів, бо зважали тільки на його статус центрального в турі, то вони дуже сильно помилялись у виборі матчу для перегляду. Челсі та Манчестер Юнайтед зіграли в класичному напруженому стилі, і переважним чином відзначались боротьбою з куди більшим завзяттям, аніж загрожували чужим ворота. Поттер із самого початку вирішив зіграти проти суперників на рівних умовах щодо володінням м’ячем, однак поступово відмовився від власної ж ідеї, підписавши їй несхвальний вирок заміною Кукурельї вже в першому таймі.

Гра Челсі після цього повністю відбувалась у ролі другого номера, тоді як Юнайтед продовжував чинити тиск на чужий захист швидким розіграшем м’яча перед штрафним Кепи. Іспанський голкіпер, до речі, грав не найбільш упевненим чином, однак усе ж таки кілька разів урятував власні ворота від пострілів суперників, тож уболівальники "синіх" не мали приводів йому дорікати. А моменти в "Червоних дияволів" були дуже гарні, чого тільки вартував промах Антоні під завісу першого тайму з центральної зони перед штрафним повз праву стійку!

Після перерви гра навіть не намагалась змінити власну форму, хоча ми й побачили невеличке зростання бажання в Челсі проводити ігровий час на чужій половині поля. Однак моментів, окрім того самого влучання головою в поперечину від Чалоби на завершення подачі кутового з лівого флангу на дальній кут воротарського на 74 хвилині, ми так і не дочекались від "синіх" аж до того, поки Мактоміней не вирішив завалити на газон у центрі власного штрафного Пулишича під час підготовки чергового стандарту суперниками.

Жоржиньйо в фірмовому стилі пробив із позначки в правий кут, після чого здавалось, що справу зроблено. Юнайтед намагався атакувати у відповідь, проте суперники вчасно гасили ці спроби фолами. Захист Челсі виглядав до певної міри монолітним, але зрештою все одно дав тріщину. На четверті зі шести загальних компенсованих хвилин подачу з лівого флангу від Шоу ударом головою завершив Каземіро. Кепа майже врятував ворота, перевівши м’яч у праву від себе стійку, проте вирішальний відскок від каркасу воріт пішов усе ж таки за лінію. Вони знову не з'ясували сильнішого.

У наступному турі лондонський Челсі зіграє в гостях у колишнього клубу свого головного тренера, Брайтона, на тлі виїзду до Зальцбурга в Лізі чемпіонів УЄФА, а Манчестер Юнайтед прийме лондонський Вест Гем за кілька днів після того, як до Олд Траффорд завітає молдавський Шериф.Челсі — Манчестер Юнайтед 1:1Жоржиньйо, 87 (пен.) — Каземіро, 90+4Аррісабалага — Чалоба, Сілва, Кукурелья (Ковачич, 37) — Аспілікуета, Лофтус-Чік (Чуквуемека, 79) Жоржиньйо, Чілвелл — Маунт, Стерлінг (Броя, 79) — Обамеянг (Пулишич, 74).де Хеа — Далот, Варан (Лінделеф, 59), Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен (Мактоміней, 80) — Антоні, Фернандеш, Санчо (Фред, 52) — Рашфорд (Кланга, 81).Попередження: Жоржиньйо — Антоні, Фред, Шоу, Мартінес