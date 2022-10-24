Англія

Існує висока ймовірність, що француз піде з лондонського клубу наступного літа.

Нголо Канте та Челсі перебувають у контакті щодо нового контракту, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, нічого не погоджено, хоча 31-річний футболіст із радістю залишився б у Челсі.

Існує висока ймовірність, що Канте піде з Челсі влітку 2023 на правах вільного агента. Це залежатиме ще й від того, які нові директори з'являться у лондонській команді та яке буде їхнє бачення.

Цього сезону Канте провів лише два матчі на полі через травми.