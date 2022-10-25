Англія

Головний арбітр навіть не дивився VAR.

У понеділок, 24 жовтня, Вест Гем на своєму полі обіграв Борнмут із рахунком 2:0. Тим самим підопічні Девіда Моєса піднялися на десяте місце у таблиці, обійшовши у тому числі самих "вишень".

Втім, найбільш обговорюваною подією поєдинку став перший м'яч "молотобойців", який стався наприкінці першого тайму. Після подачі з кутового м'яч руками переправив уперед Тіло Керер, після чого той ще трошки покружляв у штрафному майданчику і залетів у ворота внаслідок удару Курта Зума.

Що цікаво, головний арбітр Девід Кут навіть не пішов передивлятися момент власними очима, повністю довірившись судді VAR Майку Діну.