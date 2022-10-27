Англія

Бразилець відіграв 200-й матч за "червоних".

Матч Ліги чемпіонів з Аяксом став для воротаря Ліверпуля Алісона ювілейним.

Бразильський голкіпер вийшов на поле у футболці мерсисайдців у 200-й раз. Його команда перемогла з рахунком 3:0.

Аліссон виступає за Ліверпуль із сезону-2018/19. За цей час на його рахунку 90 сухих ігор.