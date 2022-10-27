Англія 27 жовтня 2022, 11:59 Аліссон провів за Ліверпуль ювілейний матч Бразилець відіграв 200-й матч за "червоних". Аліссон Бекер, Getty Images 27 жовтня 2022, 11:59 Матч Ліги чемпіонів з Аяксом став для воротаря Ліверпуля Алісона ювілейним. Бразильський голкіпер вийшов на поле у футболці мерсисайдців у 200-й раз. Його команда перемогла з рахунком 3:0. 2️⃣0️⃣0️⃣ Appearances 9️⃣0️⃣ Clean sheets Incredible, @Alissonbecker 🧤 pic.twitter.com/h4p5CTDzJ9 — Liverpool FC (@LFC) October 26, 2022 Аліссон виступає за Ліверпуль із сезону-2018/19. За цей час на його рахунку 90 сухих ігор. Люди Аліссон Бекер Команди Ліверпуль Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте