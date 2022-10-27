Футболіст поранений, зараз він у лікарні.
Пабло Марі, Getty Images
27 жовтня 2022, 23:20
Захисник лондонського Арсенала Пабло Марі, який зараз виступає за Монцу на правах оренди, був серед тих, хто отримав ножові поранення напередодні.
Футболіст перебував у торговому центрі Міланофьорі (Мілан) та став одним з п'яти людей, яких поранив невідомий.
Поліція вже схопила нападника, яким виявився 46-річний італієць, який страждає на психічні розлади.
Новина шокувала футбольну спільноту. Здоров'ям іспанця одразу зацікавився головний тренер лондонців Мікель Артета.
"Так, це правда, що Марі отримав ножові поранення. Я щойно дізнався сам про цей неприємний інцідент.
Еду спілкувався з його родичами. Футболіст у лікарні, але, здається, з ним все в порядку", — цитує Артету Transfer News Live.