Англія

Футболіст поранений, зараз він у лікарні.

Захисник лондонського Арсенала Пабло Марі, який зараз виступає за Монцу на правах оренди, був серед тих, хто отримав ножові поранення напередодні.

Футболіст перебував у торговому центрі Міланофьорі (Мілан) та став одним з п'яти людей, яких поранив невідомий.

Поліція вже схопила нападника, яким виявився 46-річний італієць, який страждає на психічні розлади.

Новина шокувала футбольну спільноту. Здоров'ям іспанця одразу зацікавився головний тренер лондонців Мікель Артета.

"Так, це правда, що Марі отримав ножові поранення. Я щойно дізнався сам про цей неприємний інцідент.

Еду спілкувався з його родичами. Футболіст у лікарні, але, здається, з ним все в порядку", — цитує Артету Transfer News Live.