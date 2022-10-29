Англія

Аргентинський нападник може перебратися в АПЛ.

Лаутаро Мартінес вдалими виступами у складі Інтера протягом декількох сезонів привернув увагу найсильніших команд Європи.

Як повідомляє видання InterLive, в боротьбу за аргентинського нападника включився лондонський Челсі.

Джерело стверджує, що "пенсіонери" готові заплатити великі гроші за гравця. Інтер раніше вимагав за Лаутаро близько 90 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Лаутаро також зацікавив Манчестер Юнайтед та Парі Сен-Жермен, але хоче залишитися в Інтері.